Hopa'da Hamsi Kampanyası: 20 Lira ile 3 Ton Hamsi 2 Saate Tükendi

Artvin'in Hopa ilçesinde balıkçı esnafının kilosu 20 liradan satışa sunduğu hamsi büyük ilgi gördü. Yaklaşık 3 ton hamsi 2 saat içinde tükendi.

Artvin'in Hopa ilçesinde 8 yıldır geleneksel hale gelen kampanya kapsamında balıkçı Serkan Aksoy, Karadeniz açıklarında avlanan hamsiyi bu yıl da uygun fiyatla tezgaha çıkardı. Kampanyayı duyan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde balıkçı dükkanının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Hopalılar uygun fiyatlı hamsi alabilmek için dakikalarca sırada bekledi.

15 yıldır balıkçılıkla uğraşan Serkan Aksoy, kampanyayı her yıl düzenli olarak yaptıklarını belirterek "Artvin il ve ilçelerinde 5 şubemiz var. Her yıl hamsi ve diğer balık çeşitlerinde kampanya yapıyoruz. Bu sene hamsiyi 20 liradan satışa sunduk. Talep çok yüksek. Hamsinin iriliği ve tazeliği çok iyi. Vatandaşlarımızdan büyük ilgi var. Her sofraya ulaşması için 3 ya da 5 kilo şeklinde veriyoruz. Amacımız ekonomiye katkı sunmak ve vatandaşın sofrasına uygun fiyatla balık ulaştırmak" ifadelerini kullandı. - ARTVİN