Honor Magic 4 Ultimate güçlü kamera sistemiyle öne çıkıyor

Honor Magic4 Ultimate, geniş açılı çekimlerde görüntü bozulmasını engelleyen İkili Serbest Biçimli Lensi'nden faydalanırken, dar ve geniş alanlarda her şeyi yakalamak için 126 derecelik görüş sunuyor.

Honor açıklamasına göre, küresel akıllı cihaz üreticisi Honor, güçlü bir dörtlü kamera sistemine sahip olan Magic4 Ultimate modelini Çin'de tanıttı. Bu kamera sistemi dünyanın ilk serbest biçimli ikili lensi ile fotoğrafçılık ve video deneyimlerini büyük ölçüde iyileştirecek bir dizi yeni teknolojiyi beraberinde getiriyor.

DxOMark en iyi yeni Android akıllı telefon ekran sıralamasına 95 puanla 1. sıradan giren akıllı telefonun bu başarısı, şirketin AR-GE yeteneklerini kanıtlaması ve ilerlemesinde yeni bir kilometre taşı olarak dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, Honor Magic4 Ultimate'nin, Honor'un AR-GE gücünün zirvesini temsil ettiğini belirterek, "Bu ürünle en talepkar tüketicilerin isteklerini karşılayabiliyoruz. Bağımsız araştırma şirketi DxOMark tarafından da kanıtlanan benzersiz bir kamera deneyimi sunan cihaz, tüketicilerin Honor'dan beklediği görüntü, performans ve güvenlik özellikleriyle geliyor. Honor Magic4 Ultimate, kullanıcıların uzun zamandır beklediği çözümleri sunacak." ifadelerini kullandı.

DxOMark'ın ekran sıralamasında ilk sırada

Honor Magic4 Ultimate, bugüne kadar bir Honor akıllı telefonda görülen en güçlü ve çok yönlü kamera sistemini sunuyor. Honor Magic4 Ultimate, Honor'un piyasaya sürdüğü modeller içinde şimdiye kadarki en büyük görüntü sensörü olan 1/1,12 inç sensöre ve f/1,6 geniş diyafram açıklığına sahip 50 MP geniş kamera ile geliyor.

1 inç sensörlü kameralarla bile rekabet eden üstün ışık algılama performansı ve f/1,8 diyafram açıklığı sunan akıllı telefon; daha canlı renkler, daha net yakalanan nesneler, daha parlak ve doğal gece çekimleri veya düşük ışıkta bile iyi portreler çekebiliyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G Mobil Platformu tarafından desteklenen Honor Magic4 Ultimate, tüm tipik kullanım senaryolarında olağanüstü hızlı performans ve pil verimliliği sunuyor.

Honor, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için daha az ısı ve gecikmeyi düşürürken, geliştirilmiş akıcılık ve güç tüketimi ile daha fazla sistem optimizasyonu getirerek bu yonga setinin kapasitesini en üst düzeye çıkarıyor.

6,81 inçlik yeni nesil LTPO ekran, kullanıcıların pil tasarrufu yapmasına yardımcı olmak için uyarlanabilir yenileme hızı desteğiyle birlikte akıcı ve canlı görseller sunuyor. Daha geniş bir kullanım alanı sunan bu ekran, düşük ışıklı ortamlarda bile rahat izleme deneyimi sunmak için 1920 Hz Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) karartmasını destekliyor. Honor Magic4 Ultimate, Android 12 tabanlı en yeni Magic UI 6.0 ile geliyor.