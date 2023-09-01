Hong Kong'un Kuşak ve Yol Zirvesi'nde yeni bir Ortadoğu forumu yer alacak

Hong Kong'un Kuşak ve Yol Zirvesi'nin sekizincisinde yeni bir Ortadoğu forumu yer alacak. Zirve, Kuşak ve Yol işbirliği içindeki ülke ve bölgelerden hükümet yetkilileri, iş liderleri, iş sahipleri ve yatırımcıları bir araya getirerek yatırım ve iş fırsatlarını araştıracak.

1. Hong Kong'un Kuşak ve Yol Zirvesi'ne ilişkin düzenlenen basın toplantısından çeşitli görüntüler

3. Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi Başkanı Peter K N Lam'in çeşitli görüntüleri

Zirve organizatörünün Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Hong Kong'un Kuşak ve Yol Zirvesi'nin sekizincisinde yeni bir Ortadoğu forumu yer alacak.

Her yıl düzenlenen ve bu yıl "İşbirliğinin On Yıllık Döneminde Zenginleşme" temasını işleyecek olan zirve, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yönetimi ile Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi (HKTDC) tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Zirve kapsamında Kuşak ve Yol işbirliği içindeki ülke ve bölgelerden yaklaşık 80 hükümet yetkilisi ve iş liderinin yanı sıra iş sahipleri ve yatırımcılar bir araya gelerek son 10 yıldaki Kuşak ve Yol deneyimlerini paylaşarak yatırım ve iş fırsatlarını araştıracak.

Zirvede iş genel kurulu, konu bazlı oturumlar ve proje sunumları gibi tartışma ve etkileşim oturumları yer alacak. Yeni Ortadoğu forumuysa Ortadoğu pazarındaki iş ve yatırım durumuna odaklanacak.

"Bu yılki Kuşak ve Yol Zirvesi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümüne denk gelmesi hasebiyle büyük öneme sahip. Bu yılın zirvesi, pandemi sonrasında ilk kez fiili katılımla düzenlenecek. Bunu çok değerli bir fırsat olarak görüyoruz. Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Çin ana karası ve yurtdışından konukları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyor. Zirvenin Hong Kong'un Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ndeki rolünü ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve Ortadoğu pazarı gibi yükselen pazarlar başta olmak üzere ticaret fırsatlarını artırmaya yardımcı olmasını umuyoruz."

Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi Başkanı Peter K N Lam, 2016 yılında düzenlenmeye başlayan Kuşak ve Yol Zirvesi'nin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'den kaynaklanan fırsatların el alınması ve önemli işbirliklerinin desteklenmesine yönelik, önde gelen küresel bir iş platformu haline geldiğini söyledi. Başkan, bu yılki forumun 5.000'den fazla katılımcıyı bir araya getirmesinin beklendiğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hong Kong'dan bildiriyor.(XHTV)