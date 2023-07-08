Hong Kong, Ortadoğu ile Ekonomik Bağlarını Güçlendirecek

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, Hong Kong'un Ortadoğu ile ekonomik, ticari ve kültürel bağlarını güçlendireceğini söyledi. Lee, Ortadoğu'nun ekonomik kalkınmada çeşitlilik barındırdığını ve Hong Kong'un sunduğu dünya çapında profesyonel hizmetlerin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin finansman ihtiyaçlarını karşılamada destek sağlayabileceğini ifade etti.

HONG KONG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) Başkanı John Lee, Hong Kong'un Ortadoğu ile ekonomik, ticari ve kültürel bağlarını güçlendireceğini söyledi.

Lee, Cuma günü Hong Kong-Ortadoğu İş Odası'nın açılış töreninde video bağlantısıyla yaptığı konuşmasında, hem Hong Kong hem de Ortadoğu'nun Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ndeki önemli bağlantılar olduğunu belirtti. Lee, Ortadoğu'nun ekonomik kalkınmada çeşitlilik barındırdığını ve Hong Kong'un sunduğu dünya çapında profesyonel hizmetlerin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin finansman ihtiyaçlarını karşılamada destek sağlayabileceğini ifade etti.

Törende konuşan HKSAR yönetiminin finansal hizmetler ve hazineden sorumlu sekreteri Christoper Hui, sadece Çin ana karasına bir köprü değil, aynı zamanda Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin gelişimi için büyüme lokomotiflerinden biri olan Hong Kong'un, dünyanın en özgür ve canlı ekonomilerinden biri haline gelerek dünya çapındaki yatırımcılar için çekici bir geliştirme platformu oluşturduğunu söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Abdullah Al Saleh, Hong Kong ve Ortadoğu'nun derinlemesine alışverişlerde bulunabileceğini ve döngüsel ekonomi ve bilim ve teknoloji alanlarında işbirliği yapabileceğini belirtti. Müsteşar, iki yer arasındaki daha yakın işbirliğinin, daha fazla iş fırsatı ortaya çıkaracağına inandığını söyledi.

Hong Kong-Ortadoğu Ticaret Odası Kurucu Başkanı Aaron Shum, odanın çeşitli komitelerinin, mücevher, gıda ve çevre teknolojisi gibi alanlarda Ortadoğu pazarına girmeye yönelik bir dizi planı olduğunu dile getirdi. Shum, Hong Kong iş topluluğunun, Ortadoğu pazarının potansiyel ve getirilerinden yararlanmayı iple çektiğini sözlerine ekledi.