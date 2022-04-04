Hong Kong merkezli kripto borsası, Türk kriptocularla buluştu

Son dönemde Türkiye'deki çalışmalarına ağırlık veren Hong Kong merkezli kripto para borsası LBank, 26 Mart'ta Türkiye'deki kripto para yatırımcılarını, blokzinciri uzmanlarını ve kripto meraklılarını buluşturan özel bir etkinlik düzenledi. Şirketin CEO'su Allen Wei, "Türkiye'deki topluluğun kripto para ve blokzinciri dünyasına duyduğu bağlılığa hayranım" dedi.

Kripto para yatırımcılığı, son yıllarda Türkiye'de giderek yaygınlaşan bir trend haline geldi. 5 milyondan fazla kişinin kripto para yatırımcısı olduğu tahmin edilen Türkiye, kripto varlıkların benimsenmesine de öncülük eden ülkeler arasında yer aldı. Türkiye'de büyüyen kripto para topluluğunun farkında olan Hong Kong merkezli kripto para borsası LBank da yatırım ve faaliyetlerini Türkiye'ye kaydırmaya başladı. LBank bu kapsamda, 26 Mart Cumartesi günü kripto para yatırımcılarıyla, blokzinciri uzmanlarıyla ve kripto teknolojisi meraklılarıyla İstanbul'da düzenlediği özel bir etkinlikte bir araya geldi.

PREMİUM METAVERSE, ALTCOİN'LER, NFT'LER VE DEFİ TOKEN'LAR KONUŞULDU

Önde gelen kripto para yatırımcılarından Veli Mutlu'nun, Open Money CEO'su Osman Kuzucu'nun ve IoTeX bölge lideri Ayşen Alahabalı'nın da konuşmacıları arasında yer aldığı etkinlikte, blokzinciri ve kripto varlıklara ilişkin güncel konular, kapsamlı bir biçimde ele alındı. 3,5 saat süren etkinliğin katılımcıları, Türkiye'deki kripto ekosisteminin öne çıkan isimlerine soru sorma ve onların deneyimlerinden faydalanma fırsatı yakaladı. LBank CEO'su Allen Wei, Türkiye'deki topluluğun kripto para ve blokzinciri dünyasına duyduğu bağlılığa hayran olduğunu ifade ederken, etkinlikte LBank'ın deneyimli ya da yeni fark etmeksizin tüm yatırımcılar için çok sayıda avantaj sağladığına ve platformun premium metaverse, altcoin'ler, NFT'ler ve DeFi token'lar için en kapsamlı imkanları verdiğine dikkat çekildi.

"TÜRKİYE'DEKİ KRİPTO TOPLULUĞUNA EN İYİ METAVERSE'Ü SUNMAYA KARARLIYIZ"

Kripto ekosisteminin dışarıdan bakınca kavraması güç gibi göründüğünü belirten Allen Wei, etkinliğin Türkiye'deki kripto ekosistemini en iyi uygulamalarla ve yüksek getirili yatırımlarla tanıştırma amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Türkiye'nin metaverse kavramının popülaritesini artırma konusunda etkili olduğunu vurgulayan Wei, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bu etkinlik, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz etkinliklerin ilki. Türkiye'deki kripto topluluğuna daha iyi hizmet verebilmek için ülkenin regülasyonlarına uyumlu ürünler geliştirmek ve Türk kripto yatırımcılarıyla iş birliği yapmak istiyoruz. LBank olarak Türkiye'deki kripto ekosistemine en iyi metaverse'ü sunmaya kararlıyız."

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi