Hong Kong, Kuşak ve Yol Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, Kuşak ve Yol Zirvesi'nin rekor sayıda katılımcı ve heyete ev sahipliği yapacağını duyurdu. Zirvede çeşitli ülke ve bölgelerden 6,000'den fazla katılımcı ve 100 heyetin yer alması bekleniyor.

HONG KONG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, Çarşamba günü düzenlenecek Kuşak ve Yol Zirvesi'nin rekor sayıda katılımcı ve heyete ev sahipliği yapacağını duyurdu. Lee, bunun uluslararası toplumun kente duyduğu güvenin işareti olduğunu belirtti.

Lee Salı günü yaptığı açıklamada, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümünün kutlanacağı iki günlük zirvenin, pandemiden sonra ilk kez tamamen fiili katılımla yapılacağını ve bunun büyük önem taşıdığını söyledi.

Zirvede çeşitli ülke ve bölgelerden 6,000'den fazla katılımcı ve 100 heyetin yer almasının beklendiğini belirten Lee, 20 kadar işbirliği mutabakatının imzalanacağını duyurdu. Lee, zirveye en az 10 ülkeden üst düzey hükümet temsilcisinin katılacağını da belirtti.

Zirve sırasında Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirmek üzere ilk kez bir Ortadoğu forumu da düzenlenecek. Zirvede, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin finansal hizmetlerini geliştirmek ve gençler arasında etkileşimi kolaylaştırmak için yeni finans ve gençlik bölümleri de yer alacak.

Adını İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'ndan alan Kuşak ve Yol İnisiyatifi, 2013 yılında Çin tarafından önerildi. İnisiyatif, Asya'yı eski İpek Yolu ticaret yolları ve yeni güzergahlar aracılığıyla Avrupa ve Afrika'ya bağlayacak ticaret ve altyapı ağları kurulmasını hedefliyor.