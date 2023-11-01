Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) ile Türkiye arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması imzalandı. Anlaşma, Hong Kong'un bu kapsamdaki ticaret ortakları sayısını 32'ye çıkardı.

Hong Kong ile Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması İmzalandı

HONG KONG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) ile Türkiye arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması imzalandı. Anlaşma, mevcut HKSAR yönetimi tarafından imzalanan bu türdeki ilk anlaşma ve Hong Kong'un imzaladığı bu türdeki 23. anlaşma olup, Hong Kong'un bu kapsamdaki ticaret ortakları sayısını 32'ye çıkardı.

HKSAR yönetiminin ticaret ve ekonomik kalkınmadan sorumlu sekreteri Algernon Yau, Salı günü, konsolosluklar ile yerli ve yabancı ticaret odalarından yaklaşık 150 temsilciye verdiği resepsiyonda, HKSAR yönetiminin yatırım teşviki konusundaki çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Yau, Hong Kong ve Türkiye arasında Salı günü imzalanan anlaşmayla yatırım dünyasına, her iki tarafın da doğrudan yabancı yatırımlara yönelik koruma ve garantileri artırmaya kararlı olduğuna dair çok olumlu mesajlar gönderildiğini söyledi.

Yetkili, anlaşmanın yatırımcıların güvenini artıracağını ve Hong Kong ile Türkiye arasındaki yatırım akışını genişleteceğini belirtti.

Yau, YKTK Anlaşması'na ilişkin olarak Bangladeş ile müzakerelerin başladığını, Bahreyn ve Suudi Arabistan ile de müzakerelerin devam ettiğini vurguladı.

Hong Kong'un güçlü serbest piyasa ekonomisine sahip bir bölge olarak tanındığına işaret eden Yau, dünyanın her yerinden doğrudan yabancı yatırımları memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.