Hong Kong, Dünya Ekonomik Özgürlükler Raporu'na Göre Serbest Ekonomiler Arasında Yerini Koruyor

Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Kanada'nın Fraser Enstitüsü tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Özgürlükler 2023 Yıllık Raporu'na göre dünyanın en serbest ekonomileri arasında yer aldığını duyurdu. Hong Kong, ticaret yapma özgürlüğü ve düzenlemeler alanında üst sıralarda yer alırken, hükümet büyüklüğü ve sağlam para alanlarında da yükseliş gösterdi.

HONG KONG, 20 Eylül (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR), "tek ülke, iki sistem" ilkesi kapsamında ayırt edici ve güçlü kurumsal özelliklere sahip olan Hong Kong'un dünyanın en serbest ekonomileri arasındaki yerini koruduğunu duyurdu.

HKSAR, söz konusu açıklamayı Kanada'nın Fraser Enstitüsü tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Özgürlükler 2023 Yıllık Raporu'na dayandırarak yaptı. Rapora göre küresel olarak ikinci sırada yer alan Hong Kong, "uluslararası düzeyde ticaret yapma özgürlüğü" alanında birinci sırada ve "düzenlemeler" alanında üçüncü sırada yer aldı. Hong Kong'un "hükümet büyüklüğü" ve "sağlam para" alanlarındaki puan ve sıralamaları da geçen yıla kıyasla yükseldi.

HKSAR sözcüsü Salı günü yayımladığı yazılı açıklamada, Hong Kong'un dünyada iş yapmak için en özgürlükçü ve elverişli yerlerden biri olduğunu ve Çin anakarası ile yurtdışından yaklaşık 9.000 şirkete ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Sözcü, "Hong Kong, dünyada küresel avantajla Çin avantajının tek bir ekonomide bir araya geldiği tek yer olmayı sürdürüyor" dedi.

"HKSAR'ın işgücü politikasında herhangi bir değişiklik yok" diyen sözcü, HKSAR yönetiminin, stratejik işletmelerin yanı sıra tüm dünyadaki en iyi yetenekleri ve uluslararası sermayeyi Hong Kong'a çekmek amacıyla "yetenek ve işletmeler için rekabet etmeye" yönelik proaktif önlemler uyguladığını söyledi.