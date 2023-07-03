Hong Kong'da Kuşak ve Yol Zirvesi'nde Ortadoğu Forumu düzenlenecek

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek olan Kuşak ve Yol Zirvesi'nde ilk defa özel bir Ortadoğu Forumu düzenleneceği açıklandı. Zirve, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne üye ülkelere ait firma ve yatırımcıların Suudi ve Ortadoğulu iş çevreleriyle iş görüşmeleri yapmaları için fırsatlar sunacak.

HONG KONG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) İdari Amiri John Lee, Hong Kong'daki geleneksel Kuşak ve Yol Zirvesi'nde ilk defa özel bir Ortadoğu Forumu'nun düzenleneceğini belirtti.

Lee Pazar günü yaptığı açıklamada, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıldönümünün kutlanacağı Eylül'deki zirvenin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne üye ülkelere ait firma ve yatırımcılara Suudi ve Ortadoğulu iş çevreleriyle iş görüşmeleri yapmaları için çeşitli fırsatlar sunacağını söyledi.

Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 projesinin inovasyon ve teknoloji üzerine inşa edildiğini belirten Lee, Hong Kong'un bu vizyonu paylaştığını ve altı ay önce yayımlanan kalkınma planının, Hong Kong'un gelecek yıllarda bu alanda yeni bir sanayileşmeye gitme ve uluslararası bir merkez olarak yükselme kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Hong Kong 2016'da, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleri arasında ticari işbirliğini teşvik etmek için önde gelen bir uluslararası platform olan Kuşak ve Yol Zirvesi'nin ilkine ev sahipliği yapmıştı.