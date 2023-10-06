Hong Kong'da 2. Küresel Finans Liderleri Yatırım Zirvesi Düzenlenecek

HONG KONG, 6 Ekim (Xinhua) -- Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) İcra Kurulu Başkanı Eddie Yue, 2. Küresel Finans Liderleri Yatırım Zirvesi'nin 6-8 Kasım tarihlerinde 300 liderin katılımıyla Hong Kong'da düzenleneceğini söyledi.

Yue, Cuma günü yaptığı açıklamada bu yılki etkinlikte ana zirvenin yanı sıra HKMA, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu ile Hong Kong Finans Akademisi'nin ortaklaşa düzenleyeceği yatırım forumunun da yer alacağını belirtti.

"Karmaşıklıkla Yaşamak" temasıyla düzenlenecek ana zirvede sektör liderleri, finans sektörü üzerinde geniş kapsamlı etkileri olan eğilim ve değişiklikleri ele alacak.

Bu yılki zirve, geçen yıla kıyasla daha büyük ölçekli olacak. HKMA tarafından yayımlanan zirve programına göre dünyanın en önde gelen finans kurumlarından 90'ı aşkın grup başkanı ve CEO zirveye katılacak.