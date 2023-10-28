Hong Kong, C40 İklim Eylemi Semineri'ne ev sahipliği yaptı

Hong Kong'da düzenlenen C40 İklim Eylemi Semineri, 15 şehirden temsilcileri bir araya getirerek iklim eylemi ve yönetişimi konularını ele aldı. Hong Kong hükümeti, 2050 Hong Kong İklim Eylem Planı'nı uygulamaya kararlı olduğunu ve karbon nötrlüğü hedefine ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

HONG KONG, 28 Ekim (Xinhua) -- C40 İklim Eylemi Semineri (Asya ve Okyanusya Bölgeleri), Cuma günü Hong Kong'da düzenlendi. Seminer, C40 Şehirleri İklim Liderliği Grubu'nun (C40) 15 şehrinden temsilcilerini bir araya getirerek iklim eylemi ve yönetişimi konularını ele alma fırsatı sundu.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümetinin çevre ve ekolojiden sorumlu sekreteri Tse Chin-wan, seminerde yaptığı konuşmada, Hong Kong'un 2050 Hong Kong İklim Eylem Planı'nı tam olarak uygulamaya kararlı olduğunu ve 2050'den önce karbon nötrlüğü hedefine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Tse, HKSAR hükümetinin 2024 yılının ilk yarısında Hong Kong'da Hidrojen Geliştirme Stratejisi'ni yayımlayarak hidrojen uygulamalarının farklı alanlarda araştırılmasını teşvik edeceğini ve hidrojenin düşük karbonlu geçişi sağlamadaki rolünü gösterme fırsatını değerlendireceğini söyledi.

2005 yılında kurulan C40, dünyanın dört bir yanındaki şehirleri iklim kriziyle başa çıkmak üzere acil eylemde bulunmaları için bir araya getirmeyi taahhüt eden küresel bir belediye başkanları ağı. Hong Kong 2007 yılında C40 üyesi olmuştu.