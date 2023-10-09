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Hong Kong Borsası Koinu Tayfunu Nedeniyle İşlemleri Durdurdu

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Koinu Tayfunu sebebiyle borsa işlemleri geçici olarak durduruldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle hisse senedi ve vadeli işlemlere ara verildi. Yabancı yatırımcıların Çin ana karasında işlem gören hisse senetleri satın alma işlemleri de etkilenecek.