Hong Kong, Asya'nın Yeşil Finans Merkezi Haline Geldi

Hong Kong'un yeşil finans alanında geliştiği ve Asya'nın yeşil finans merkezi haline geldiği belirtildi. Geçen yıl düzenlenen veya ihraç edilen yeşil ve sürdürülebilir borç miktarının yüzde 40'tan fazla artarak 80 milyar ABD dolarını aştığı ifade edildi. Hong Kong'un bölgede lider konumuna işaret ettiği ve yeşil kaynak yaratma konusunda güven verdiği belirtildi.

HONG KONG, 5 Ekim (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölge yönetiminin Finans Sekreteri Paul Chan, Hong Kong'un yeşil finans alanında oldukça geliştiğini ve şimdiden Asya'nın yeşil finans merkezi haline geldiğini belirtti.

Chan, Çarşamba günü 2023 Hong Kong Yeşil Finans Birliği Yıllık Forumu'nda yaptığı konuşmada, Hong Kong'da geçen yıl düzenlenen veya ihraç edilen toplam yeşil ve sürdürülebilir borç miktarının bir önceki yıla göre yüzde 40'tan fazla artarak 80 milyar ABD dolarını aştığını ve bölgenin yeşil tahvil ihracının, Asya'daki pazar payının yaklaşık üçte birini oluşturduğunu belirtti.

Chan, bu durumun Hong Kong'un bölgede önde gelen bir platform ve hizmet sağlayıcı olarak lider konumuna işaret ettiğini, ayrıca anakara kuruluşları ve şirketlerinin yeşil kaynak yaratma konusunda Hong Kong'a olan güvenini gösterdiğini söyledi.

Hong Kong'un küresel yeşil dönüşüme katkı sunmaya istekli olduğunu vurgulayan Chan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Ortadoğu ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi hattındaki ülkeleri Hong Kong'un finansal hizmetlerinden faydalanmaya davet etti.