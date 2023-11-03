Hong Kong, 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na rekor katılım bekleniyor

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden (HKSAR) 300'ü aşkın işletmenin katılımıyla 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na rekor düzeyde ilgi gösterileceği duyuruldu. HKSAR Başkanı John Lee, fuara liderlik yapacak bir yönetim heyetiyle katılacak ve Hong Kong'un iş dünyasının fuara olan ilgisinin arttığını vurguladı.

HONG KONG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenecek 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden (HKSAR) rekor sayıda katılım bekleniyor. Bu durum, Hong Kong iş dünyasının fuara ilgisinin arttığını gösteriyor.

HKSAR Başkanı John Lee, Cumartesi günü Shanghai kentini ziyaret edecek bir yönetim heyetine liderlik yapacak ve 5- 10 Kasım tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılacak. HKSAR yönetimi Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong'dan 300'ü aşkın işletmenin etkinliğe katılmasıyla bir rekor kırılacağını duyurdu.

Lee, fuara Hong Kong'dan rekor sayıda katılımcının iştirak edecek olmasının, fuarın Hong Kong iş dünyasından "çok kuvvetli ilgi" topladığına işaret ettiğini söyledi.

Lee, "Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin anakara pazarını aktif şekilde dünyaya açmak ve Hong Konglu işletmelerin iç pazardan faydalanması için geniş iş fırsatları sağlamak adına önemli bir adım" ifadelerine yer verdi.

Lee ayrıca, "Hong Kong fuara proaktif katılım ve destek sunuyor. Fuar sırasında düzenlenecek bir seminere üst düzey yönetim yetkililerinin yanı sıra çok sayıda iş dünyası patronu da katılarak, katılımcılara Hong Kong'un 'tek ülke, iki sistem' kapsamında çeşitli cephelerde sahip olduğu benzersiz güçlü yönlerini anlatacak" dedi.

6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda ilk kez Hong Kong temalı bir seminer düzenlenecek. Lee, "Küresel İş Dünyasını Hong Kong Üzerinden Yönlendirmek" başlıklı seminerde bir konuşma yapacak.