Honeywell, Carrier Global'ın güvenlik birimini 5 milyar dolara satın alacak

ABD merkezli sanayi şirketi Honeywell, Carrier Global'ın güvenlik birimini yaklaşık 5 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı. Satın alma işlemi 2024'ün ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

ABD merkezli sanayi şirketi Honeywell'in Carrier Global'ın güvenlik birimini yaklaşık 5 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.

Honeywell'den yapılan açıklamaya göre, Carrier Global, kendi güvenlik birimi için Honeywell'in nakit 4,95 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Satın alma işleminin 2024'ün ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor

Uzay-havacılıktan enerjiye kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Honeywell, söz konusu satın almayla bina otomasyonu ve bulut tabanlı kilit işlerini büyütmeyi hedefliyor.

Honeywell'in bu alanda müşterileri arasında hastaneler, havaalanları, enerji şirketleri ve veri merkezleri bulunuyor.

Haberin ardından, Florida merkezli Carrier'ın hisseleri yüzde 7'den fazla yükselirken, Honeywell'in hisseleri ise yüzde 1,6'dan fazla değer kaybetti.