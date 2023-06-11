Honduras, Yeni Kalkınma Bankası'na üyelik için başvurdu

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, BRICS ülkeleri öncülüğündeki Yeni Kalkınma Bankası'na üyelik için başvuruda bulundu. Bankanın merkezini ziyaret eden Castro, eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff ile görüştü. Bankaya 5 kurucu üyesi dışında Mısır, Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri üye olurken halen Uruguay ile üyelik görüşmeleri yürütülüyor.

Orta Amerika ülkesi Honduras, BRICS ülkeleri öncülüğündeki Yeni Kalkınma Bankasına (NDB) üyelik için başvurdu.

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun ofisinden yapılan açıklamada, Castro'nun, dün NDB'nin Çin'in Şanghay şehrindeki merkezini ziyaretinde bankanın başkanlığını yürüten eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff ile gerçekleştirdiği görüşmede üyelik talebini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, Honduras hükümetinin katılım işlemlerini yürütmek üzere teknik komisyon oluşturacağı kaydedildi.

Yakın zaman önce diplomatik ilişkilerini kestiği Tayvan ile egemenlik ihtilafı içinde olan Çin'i resmen tanıyan Houndras'ın lideri Castro, resmi ziyaret için bu ülkede bulunuyor.

6 günlük ziyaret kapsamında 9 Haziran'da Şanghay şehrine gelen Castro, dün NDB'nin merkezini ziyaret ederek Rousseff ile görüşmüştü.

Yeni Kalkınma Bankası, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubu ülkeleri tarafından 2014'teki 6. BRICS Zirvesi'nde imzalanan anlaşmayla, 100 milyar dolar öz sermayeyle kurulmuştu.

Bankaya 5 kurucu üyesi dışında Mısır, Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri üye olurken halen Uruguay ile üyelik görüşmeleri yürütülüyor.