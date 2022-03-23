MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Honda'nın 2005 yılında Kocaeli Şekerpınar'da faaliyete başlayan Motosiklet Gelişim Merkezi Safety Türkiye, İstanbul Maltepe'deki yeni alanında 26 Mart'ta açılıyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda Safety Türkiye yenilendi.

Honda, "Herkes için Güvenlik" mottosu ile Motosiklet Gelişim Merkezi'ni İstanbul Maltepe'ye taşıyarak 12 bin metrekarelik parkuru ile Türkiye'nin en büyük motosiklet gelişim merkezine dönüştürdü.

Türkiye'de ilk kez hem asfalt hem de toprak olmak üzere 2 farklı alanda çalışma imkanı sunacak olan merkez, ehliyeti olan ya da olmayan tüm motosikletseverlere açık olacak.

Motosiklet kullanımının yanı sıra yolculu sürüş ve arazide sürüş gibi 7 farklı seviyede dersler sunulacak olan Safety Türkiye'de, 5 bin 800 metrekaresi asfalt, 4 bin 200 metrekaresi ise toprak olmak üzere 12 bin metrekarelik alanda yılda 2 bini aşkın kişiye hizmet verilmesi hedefleniyor.

Motosikletin doğru şekilde kullanılmasıyla güvenli ve keyifli bir ulaşım aracı olduğu bilincini artırmayı hedefleyen Honda, 17 yıl önce Kocaeli Şekerpınar'da açtığı Honda Motosiklet Gelişim Merkezi'nde bugüne kadar 22 bini aşkın kişiye hizmet verdi.

Honda, trafikte güvenlik konusunda 12 milyondan fazla insanın hayatına dokundu

Verilen bilgiye göre, dünya çapında 50 yılı yakın bir süredir trafikte güvenlik konusunda 12 milyondan fazla insanın hayatına dokunan Honda, Safety Türkiye ile motosiklet kullanım oranının sağlıklı bir şekilde artırılması için çalışırken, aynı zamanda motosiklet sürücüleri tarafından kaynaklanan kazaların da azalmasına destek olmayı hedefliyor.

Uzman kadrosu tarafından Honda Motosiklet Gelişim Merkezi'nde, statik sürüş teknikleri, fren çalışmaları, slalom, offset slalom, dönüşler, farklı viraj teknikleri, düşük süratte denge çalışması, engebeli zeminde sürüş, yokuşta duruş-kalkış, yokuşta manevra, panik fren, kaçınma manevrası gibi birçok farklı konu ele alınıyor.

Aynı anda hem asfalt hem de arazide sürüş yapılabilen merkezdeki asfalt parkurda, Honda CB650F ve CBF150 modelleri ile, toprak parkurda ise Honda CRF250L modeli ile çalışmalar yapılıyor.

2005 yılından bu yana Emniyet mensuplarına, Sağlık Bakanlığı ilk yardım personeline ve jandarma birimlerine de Safety Türkiye'de hizmet verilirken, Honda aynı zamanda üniversiteler, liseler ve motosiklet kulüpleri gibi farklı gruplarla düzenlediği "Güvenli Sürüş" seminerleri ile de bilinçli motosiklet sürücülerinin artması misyonunu bu merkezin dışına taşıyor.