Honda Civic modellerinde kredi kampanyası sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Honda Civic modellerinde kredi kampanyası sürüyor

AA - Abdulselam Durdak - Ekonomi
 - Güncelleme:
Honda Civic modellerinde kredi kampanyası sürüyor

Honda'nın Civic modellerine özel olarak başlatılan kredi kampanyası mayıs ayında da otomobil sahibi olmak isteyenler için devam ediyor.

Honda'nın Civic modellerine özel olarak başlatılan kredi kampanyası mayıs ayında da otomobil sahibi olmak isteyenler için devam ediyor.

Honda açıklamasına göre, Honda Civic Sedan'ın tüm ECO donanım paketlerinde geçerli olan kampanya kapsamında, yüzde 0,99 faiz oranı ve 15 ay taksit imkanı ile 120 bin TL'ye kadar kredi kullanımı sağlanıyor.

Modern dış tasarımı ve retro iç tasarımının yanı sıra turbo motoru ile yüksek verimlilik ve performans sunan Civic Sedan modellerine, cazip kredi fırsatı ile sahip olmak isteyenlerin mayıs ayı bitmeden Honda bayilerine uğraması yeterli oluyor.

AA / Abdulselam Durdak - Ekonomi

Otomobil, Mayıs, Honda, Kredi, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title