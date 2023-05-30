Honaz Belediyesi Üretici Pazarı açıyor

Honaz Belediyesi, tarımsal faaliyetleri desteklemek amacıyla Üretici Pazarı açıyor. Pazar, ilçenin yeni sanayi sitesi arkasında ki pazaryerinde hizmete açılacak ve haftanın her günü açık olacak.

Honaz Belediyesi bir önemli projesini daha hayata geçiriyor. İlçede tarımsal faaliyetleri destekleyecek yerli tohum çeşitliliğini arttırmak, tarımsal faaliyetlerde yerli ve küçük üreticilerin güçlenmesini sağlamak, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla üretici pazarı açılıyor.

Honaz Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Üretici Pazarı' ilçenin yeni sanayi sitesi arkasında ki pazaryerinde hizmete açılacak. Honaz'da hizmete girecek olan Üretici Pazarı, haftanın her günü açılarak vatandaşları doğrudan üreticilerle buluşturacak. Kurulacak olan pazarda, üreticilerin yetiştirdiği doğal ürünler ile sebzeler ve meyveler satılacak.

"Üretici pazarı bizim için çok değerli"

Başkan Kepenek, üretici pazarının kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Kepenek, "Üretici pazarının ilçe genelinde olmasını istedik. Üreticiden tüketiciye doğrudan satışını yapılmasını, tüketicilerin daha doğru ürünleri tüketmesini sağlamayı, çocuklarımızın doğru düzgün beslenmesini, hemşerilerimizin rahat rahat bu pazara gelip alışveriş yapmasını istedik." diye konuştu.

Üretici Pazarında ilk tezgahların önümüzdeki günlerde kurulacağını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Üreticilerimiz, kendi yetiştirdiği ürünleri doğrudan halka ulaştırabilecek. Üretici Pazarı, üreticilerimize ve çiftçilerimize destek olmak amacıyla Cuma günleri kurulan halk pazarı hariç haftanın diğer tüm günlerinde Afşinbey Mahallemizdeki yeni sanayi arkasında bulunan kapalı alanda açılarak hizmet verecek. Bundan sonra üreticilerimiz, kendi üretimi olan sebze ve meyveleri burada tüketiciye sunma imkanı bulacak. Üretici Pazarının, üreticilerimize, çiftçilerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ