Honaz Belediyesi, Ata Tohumu Domatesleri Kurutarak Değerlendiriyor

Honaz Belediyesi, bünyesindeki arazilerde yetiştirilen ata tohumu domatesleri kurutarak değerlendiriyor. Kurutulan domatesler tarım festivalleri gibi etkinliklerde vatandaşlar ile paylaşılıyor.

Honaz'ın tarımına değer kazandırmak için ortaya koyduğu çalışmalarla örnek projelere imza atan Honaz Belediyesi, bünyesindeki arazilerde üretilen ata tohumu domatesleri kurutarak değerlendiriyor.

Honaz Belediyesi'ne ait yaklaşık 3 dönümlük tarım arazisinde yetiştirilip ilk hasadı yapılan domatesler, Yerel Tohum Merkezi'nde işlenip kurutuldu. Kurutulan domatesler daha sonra bez keselere konularak saklanacak. Domates kuruları çeşitli tarım festivalleri gibi etkinliklerde vatandaşlar ile paylaşılacak.

Hasat dönemi içinde ata tohumu fidelerden üretilen biberlerden tohum çoğaltmak için de ayrıca kurutma işlemi yapılıyor. Farklı çeşitlikteki biberlerin kurutulması tamamlandıktan sonra tohumları alınarak envantere işleniyor ve tohum takas şenliklerinde ve Yerel Tohum Merkezindeki üretim seralarında değerlendiriliyor.

Honaz Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nde yaklaşık 980'e yakın ata tohumu envanterde saklanmakta. Bu tohumlar yurt çapında gerçekleştirilen çeşitli tohum takas şenliklerinde değerlendirilerek daha fazla kişiye ulaşması sağlanıyor. Yerel Tohum Merkezi uygulama alanları ve seralarında üretilen fideler, vatandaşlar ile paylaşılıyor. Belediyeye ait toplam 13 dönüm arazi üzerinde de kiraz, domates, yöreye has bakla fasulye gibi ürünlerde yetiştiriliyor. Yetiştirilen ürünler hasat zamanı halka ücretsiz olarak dağıtılıyor. - DENİZLİ