HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı kapılarını açtı

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuarcılık AŞ (KFA) organizasyonuyla düzenlenen HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) kapılarını açtı.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuarcılık AŞ (KFA) organizasyonuyla düzenlenen HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) kapılarını açtı.

Fuarın açılışında konuşan TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, fuarı 11 holde, 200 bin metrekarelik alanda 850'ye yakın katılımcıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bayram, fuarda 20'ye yakın ülkeden yaklaşık 200 firmanın ürünlerini ziyaretçileriyle buluşturacağını belirterek, "HOMETEX fuarımızı ilk kez 1992'de bir otelin salonunda 600 metrekarelik alanda düzenlemiştik. O günlerden bu günlere hep birlikte HOMETEX'i daha da geliştirerek dünyanın en önemli fuarı haline getirdik. Markalaşma noktasından HOMETEX Fuarı'nın büyük payı olduğunu belirtmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da HOMETEX fuarının Türk ev tekstili sektörünün gücünü ve büyüklüğünü bir kez daha göstereceğini aktaran Bayram, "HOMETEX sadece ticari bir fuar değil aynı zamanda her alanda sosyal konulara dikkati çekmeyi başaran büyük bir organizasyon. Bu açıdan ülkemiz adına gerçekten çok değerli." açıklamasını yaptı.

Bayram, "Türkiye ekonomisine ciddi oranda katkı sağlayan ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu olan TETSİAD'ın bugün itibarıyla toplamda 30 ilde 2 bine yakın üyesi bulunmaktadır. Bu üyelerimizin büyük çoğunluğu ihracatçılardan oluşmaktadır." diye konuştu.

Bugün itibarıyla 180 ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk ev tekstili sektörünün Türkiye ekonomisine katkısının kargo ve yolcu beraberindeki ihracatlar da ilave edildiğinde 5 milyar dolar olduğuna işaret eden Bayram, "Bugün Türkiye, Çin, Hindistan ve Pakistan'la birlikte dünyanın en büyük ev tekstili tedarikçilerinden biridir." dedi.

Bayram, "Bugün burada farklı ülkelerden katılımcılar ile dünyanın en büyük ikinci ev tekstili fuarından birini gerçekleştiriyoruz. Bugünkü fuarımızda ihracat hedeflerimizi Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır bir hedefle 2 milyar dolarlık iş hacmi ve 200 bin ziyaretçi olarak belirledik. Umuyorum ki hedefimizin üzerine de çıkacağız. Ayrıca kurulacak yeni bağlantılarla HOMETEX Türk ev tekstil ihracatına yüzde 20-25 oranında bir katkı sağlamasında hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Fuarda geçen yıldan daha fazla yabancı ziyaretçi var"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay da bugün ev tekstil sektörünün yıllar önce başlamış olduğu yolculuğun nerelere geldiğini çok net bir şekilde gördükleri bir fuarın başlangıcını yaptıklarını ifade etti.

Burkay, bu sene uluslararası katılımcıların sayısının ciddi anlamda arttığını belirterek, sektörün uluslararası hüviyetinin iyice de perçinlendiğini, bunu çok kıymetli bulduğunu aktardı.

Fuarda geçen yıldan daha fazla yabancı ziyaretçi olduğunu belirten Burkay, "Şirketlerimizin iş anlaşmalarına baktığımızda da geçen yıla mukayese ettiğimizde artan bir ivme var. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Bunun bize mesajı şu; artık bu coğrafyada üretim merkezi Türkiye. Türkiye'deki endüstrinin ve sanayinin çok ciddi bir potansiyeli ve gücü var." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu ise sektörün tüm bileşenlerinin burada olmasının kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu ifade etti.

Develioğlu, "Biz bu birliktelikleri çoğaltmak istiyoruz. Çünkü eğer ticaret hacmimizi artıracaksak, ihracatımızı artıracaksak bu birlikteliklerden geçiyor. Yani, bu birlikteliklerimizi hep beraber bir arada yapmamız lazım." dedi.

"Ev tekstili ihracatında dünyadaki ilk beş ülkenin içerisindeyiz"

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu da HOMETEX'in öncelikle pandeminin gölgesinin kalktığı bir fuar olduğunu belirterek, gidilen farklı sektörlerdeki fuarlarda pandeminin artık etkisinin görülmediğini kaydetti.

Memişoğlu, "Türkiye ihracatı artarken hazır giyim sektörünün de hazır giyim konfeksiyon sektörünün de ihracat artmış durumda. Geçtiğimiz sene 31,5 milyar dolarlık bir hazır giyim konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdik. Bunun içerisinde ev tekstili alt kategorilerinde var, ev tekstilinde 3,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleşti. Bu rakamlar açıkçası gururlanabiliriz. Çünkü, ev tekstili ihracatında dünyadaki ilk beş ülkenin içerisindeyiz." açıklamasını yaptı.