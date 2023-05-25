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Hollanda ve Çin Arasında, Çin Uluslararası İthalat Fuarı İçin İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Hollanda ve Çin Arasında, Çin Uluslararası İthalat Fuarı İçin İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Ekonomi Haberleri

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen etkinlikte, Hollandalı ve Çinli iş dünyası temsilcileri Çin Uluslararası İthalat Fuarı için işbirliği anlaşması imzaladı.

AMSTERDAM, 25 Mayıs (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) tanıtımı için düzenlenen etkinlik, 24 Mayıs 2023.

Hollandalı ve Çinli iş dünyası temsilcileri Çarşamba günü Amsterdam'da Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na ilişkin konulara dair işbirliği anlaşması imzaladı. (Fotoğraf: Wang Xiangjiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Hollanda Ekonomi Haberler

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