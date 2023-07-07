Hollanda'da Schiphol Havalimanı'ndaki Uçuş Sayısı Kısıtlandı

Hollanda'da mahkeme, hükümetin Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan yapılacak yıllık uçuş sayısını 500 binden 460 bine indiren kararını hukuka uygun buldu. Havalimanı, daha sessiz, temiz ve iyi bir hava taşımacılığı için çeşitli önlemler alacak.

Hollanda'da mahkeme, hükümetin Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan yapılacak yıllık uçuş sayısını 500 binden 460 bine indiren kararını hukuka uygun buldu.

Amsterdam Temyiz Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, hükümetin karbon salınımını ve gürültü kirliliğini azaltmak için Schiphol Havalimanı'ndan gelecek yıl yapılacak uçuş sayısını 500 binden 460 bine indiren kararının hukuka uygun olduğu belirtildi.

Açıklamada, hükümetin kısıtlama kararına havalimanı ve hava yolları tarafından yapılan itiraz neticesinde ilk derece mahkemesince 5 Nisan 2023'te verilen yürütmeyi durdurma kararının da kaldırıldığı kaydedildi.

Hükümetin gürültü kirliliğine karşı aldığı kararı uzun süredir geciktirdiği anlatılan açıklamada, uçuş sayısını azaltma kararının AB hukukuna aykırı olmadığı ve kamu ile şirketler arasındaki menfaat dengesine de uygun olduğu vurgulandı.

Amsterdam Schiphol Havalimanı, daha sessiz, temiz ve iyi bir hava taşımacılığı için 2025'ten itibaren 00.00-06.00 saatlerinde uçakların kalkışına ve 00.00-05.00 saatlerinde uçakların inişine izin verilmeyeceğini, özel jet ve çok gürültü çıkaran uçak modellerinin de kullanımının yasaklanacağını açıklamıştı.