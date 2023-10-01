Hollanda'da Groningen bölgesindeki doğal gaz üretimi sonlandırıldı

Hollanda'da geçmişte depremlere yol açarak yerleşim yerlerinde hasara neden olan Groningen bölgesindeki sahalardan doğal gaz üretiminin sonlandırıldığı açıklandı. Üretimin durdurulduğu sahalar gelecek yıl kalıcı olarak kapatılacak.

Hollanda'da geçmişte depremlere yol açarak yerleşim yerlerinde hasara neden olan Groningen bölgesindeki sahalardan doğal gaz üretiminin sonlandırıldığı açıklandı.

Madencilikten Sorumlu Devlet Bakanı Hans Vijlbrief, X'ten yaptığı açıklamada, Groningen'deki doğal gaz sahalarında 1 Ekim itibarıyla üretimin durdurulduğunu duyurdu.

Vijlbrief, "Pazar günü itibarıyla Groningen'deki gaz üretimi, 60 yılın ardından sıfıra indi." ifadesini kullanarak, üretimin durdurulduğu sahaların gelecek yıl kalıcı olarak kapatılacağını kaydetti.

Bakan Vijlbrief, "Groningen'deki sahaların kalıcı olarak kapatılmasını sağlayan kararı imzaladım. Sahalar, 1 Ekim 2024'te kalıcı olarak kapatılacak." bilgisini paylaştı.

Konuyla ilgili hükümetin internet sitesinden yapılan açıklamada, bu yıl kış aylarının aşırı soğuk geçmesi ihtimaline karşı istisnai olarak sahaların yeniden açılması seçeneğinin değerlendirildiği belirtilerek, sahaların gelecek yıl 1 Ekim 2024'te tamamen geri döndürülemeyecek şekilde kapatılacağı vurgulandı.

Kamu yayıncısı NOS'ta yer alan haberde 26 sahadaki gaz çıkarma faaliyetlerinin son aylarda azaltılarak 5'e indirildiği ve üretimin bu sabah yerel saatle 06.00 itibarıyla sonlandırıldığı ifade edildi.

Deprem sebebiyle gaz üretimi tartışılıyordu

Hollanda'nın kuzeyinde yer alan Groningen'deki gaz üretiminin geçen yıllarda depreme yol açması, ülkede tartışmalara neden olmuş, üretim geçici durdurulmuştu.

Avrupa'daki en önemli doğal gaz sahalarından Groningen'deki rezervlerin çıkarılması esnasında çevredeki yerleşim yerlerinde bulunan binalarda çatlaklar oluşmuştu.

Hollanda hükümeti, Nisan 2023'te Groningen'de bulunan doğal gaz sahalarındaki üretim sebebiyle çevredeki yerleşimlerde depremler sonucu hasar gören binaların onarımı ve bölgenin kalkındırılması için 30 yıla yayılacak şekilde 22 milyar avroluk bütçe ayrılacağını açıklamıştı.