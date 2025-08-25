Hizmet ve Perakende Sektöründe Güven Artarken, İnşaatta Düşüş Yaşandı
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Ağustos ayında hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 1,1 artarak 111,1, perakende ticaret sektöründe ise yüzde 0,8 artarak 108,8 değerine ulaştı. İnşaat sektöründe ise yüzde 4 düşüşle güven endeksi 85,3 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 111,1 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 oranında artarak 108,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 4,0 oranında azalarak 85,3 değerini aldı. - İSTANBUL
