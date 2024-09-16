Hizmet Üretimi Temmuz Ayında Azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında hizmet üretiminin aylık yüzde 0,2 azaldığını, yıllık yüzde 0,1 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,6 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,4 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,8 arttı.

Hizmet üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,3 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,5 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,4 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,1 arttı.