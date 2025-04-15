Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan yardımcısı gözaltına alındı
Öğretmen atamamaları için heyecanlandıran kulis! Bakanlıklar sayı konusunda anlaştı

Heyecanlandıran kulis! Bakanlıklar sayı konusunda anlaştı
Kayınvalidesini hamile bırakan damadın 'Utanmıyor musun?' sorusuna verdiği yanıt çıldırttı

Damat kaynanasını hamile bıraktı, "Utanmıyor musun?" yanıtı çıldırttı

Hizmet Üretim Endeksi Şubat'ta Yüzde 1,2 Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Şubat ayında hizmet üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Ulaştırma ve depolama hizmetleri azalırken, gayrimenkul hizmetleri ve idari destek hizmetleri önemli artışlar gösterdi.

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, hizmet üretim endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,5 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,1 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 9,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,9 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 11,6 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 2,0 azaldı

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,1 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,6 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,3 arttı. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.