Hizmet Üretim Endeksi Mayıs'ta Yüzde 3,9 Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayında hizmet üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artış gösterdi. Ulaştırma, konaklama, bilgi ve iletişim hizmetleri önemli artışlar kaydetti.

Hizmet üretim endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Hizmet Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,2 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,1 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,0 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,8 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7,9 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 1,2 arttı

Hizmet üretim endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,8 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,7 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,9 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,1 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı

Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı

Kimyasal alarm! 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.