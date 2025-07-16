Hizmet Üretim Endeksi Mayıs'ta Artış Gösterdi

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, hizmet üretim endeksi mayıs ayında yıllık bazda %3,9, aylık bazda ise %1,2 artış gösterdi. Ulaştırma, konaklama, bilgi ve iletişim hizmetleri gibi alt sektörlerde de büyüme gözlemlendi.

Hizmet üretim endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 3,9, aylık bazda yüzde 1,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,2, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,8, idari ve destek hizmetleri yüzde 7,9 arttı.

Hizmet üretim endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,8, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,9, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,1 artış kaydetti.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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