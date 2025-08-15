Hizmet Üretim Endeksi Haziran'da Yıllık %3,7 Arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına dair hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Endeks yıllık bazda %3,7 artarken, aylık bazda %0,5 azalış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık bazda %0,1 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri %4,1, bilgi ve iletişim hizmetleri %8,7, gayrimenkul hizmetleri %18,1 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,7 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 18,1 mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,3, idari ve destek hizmetleri yüzde 5,2 arttı.

Hizmet üretim endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2 artarken, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,8, idari ve destek hizmetleri yüzde 1 azaldı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
