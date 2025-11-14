Haberler

Hizmet Üretim Endeksi Eylülde Yıllık %3,1 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, hizmet üretim endeksi eylülde yıllık bazda %3,1 artış gösterdi, aylık bazda ise %0,1 azaldı. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde düşüş gözlemlenirken, konaklama ve yiyecek hizmetleri gibi bazı alt sektörlerde önemli artışlar kaydedildi.

Hizmet üretim endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 3,1 artarken aylık yüzde 0,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks eylülde, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,8 azalırken konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,9, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 17,1, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,5, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 2,5 artış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,2, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,5, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,1 azalırken bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,3 yükseldi, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ise aynı kaldı.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette "Meydan" polemiği
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Diploması bile var ama en önemli şeyi eksik
Konutta talep ikinci el ve bitmiş projelere kaydı

Konutta talep tamamen buraya kaydı! Nedeni fiyat farkı
Yolda yürüyen kadına saldıran şahıs yakalandı

Yolda yürüyen kadını bu hale getirdi! Saldırgan için hesap vakti
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp

İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.