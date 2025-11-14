Haberler

Hizmet Üretim Endeksi Eylül'de Yıllık Yüzde 3,1 Arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretim endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artış gösterdi. Ancak, aylık bazda endeks yüzde 0,1 azaldı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretim endeksi eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 3,1 arttı.

TÜİK, eylül ayına ilişkin "Hizmet Üretim Endeksi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre endeks, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 17,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 6,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,5 artış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,1 azaldı

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,2 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,5, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,1 azaldı.



