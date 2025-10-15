Haberler

Hizmet Üretim Endeksi Aylık ve Yıllık Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos 2023'te hizmet üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttığını açıkladı. Aylık artış ise yüzde 0,4 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,7 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 9,0 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,8 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,4 arttı

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,2 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,2 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,2 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
