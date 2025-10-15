Haberler

Hizmet Üretim Endeksi Ağustos'ta Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayında hizmet üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,6, aylık bazda ise yüzde 0,4 arttığını açıkladı. Alt sektörlerde en yüksek artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde gerçekleşti.

Hizmet üretim endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 3,6, aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,7, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,7, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,4, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerinde yüzde 9, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 2,8 arttı.

Hizmet üretim endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,2, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,7, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,2 ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerinde ise yüzde 2,4 yükselirken, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,2 ve gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,2 azaldı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
