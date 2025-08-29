Hizmet Üretici Fiyatları Yükselişte: Temmuz Verileri Açıklandı

Hizmet Üretici Fiyatları Yükselişte: Temmuz Verileri Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, Temmuz 2025 verilerine göre hizmet üretici fiyatlarının yıllık yüzde 36,35, aylık ise yüzde 3,21 arttığını duyurdu. Ulaştırma, konaklama ve bilgi hizmetlerinde önemli artışlar kaydedildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyatlarının temmuz ayında yıllık yüzde 36,35, aylık yüzde 3,21 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,21, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,35 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,78 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,89 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 37,41 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 48,65 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 36,11 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,68 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,97 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,20 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,26 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,91 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,17 azalış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,50 artış gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Bugün takımın başına geçiyor! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi

Sergen bugün Süper Lig devinin başına geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mali'nin oğlundan babasının yeni eşi Gülseren Ceylan'a düğünde soğuk duş

Mali'nin oğlundan babasının yeni eşine düğünde soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.