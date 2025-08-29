Hizmet Üretici Fiyatları Yükselişte: Temmuz Verileri Açıklandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyatlarının temmuz ayında yıllık yüzde 36,35, aylık yüzde 3,21 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,21, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,35 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,78 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,89 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 37,41 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 48,65 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 36,11 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,68 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,97 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,20 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,26 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,91 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,17 azalış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,50 artış gerçekleşti.