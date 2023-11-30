Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 76,99 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 76,99 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri ise yıllık yüzde 63,90 arttı.

Hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) yıllık %76,99, aylık %1,21 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,21, bir önceki yılın aralık ayına göre %74,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,99 ve on iki aylık ortalamalara göre %77,10 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık %63,90 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %63,90, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %94,90, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %81,38, gayrimenkul hizmetlerinde %72,57, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %92,53, idari ve destek hizmetlerde %95,10 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık %1,61 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,61 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %0,53 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %3,03 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %0,36 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %4,52 artış, idari ve destek hizmetlerde %1,54 azalış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 20 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri %16,32, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %41,67, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %55,69 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri %134,60, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri %128,75, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %109,79 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 6 alt sektör daha düşük, 21 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri %10,53, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler %8,37, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %3,09 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri %19,25, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %11,36, bilgi hizmetleri %6,80 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - ERZİNCAN