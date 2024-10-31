Üye Girişi
Haberler

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 56,85 Arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 56,85 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. H-ÜFE, yıllık bazda yüzde 56,85 artış gösterirken, aylık artış ise yüzde 1,14 olarak belirlendi. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık artış yüzde 52,75 oldu.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 56,85 arttı, aylık yüzde 1,14 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, H-ÜFE 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 48,91 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,85 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 74,23 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 52,75 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 52,75 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 61,14 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 62,38 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 55,78 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 62,37 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 57,17 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 1,79 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,79 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,07 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,13 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,58 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,03 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,67 azalış gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Finans Eylül

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

 Kayyum Can Aksoy'un ilk hamlesi Özer'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı astırmak oldu

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat

 Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri: Tapeleri görene kadar bekleyin

Bildiği bir şey olmalı! Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor

Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 31 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? E-devlet sorgulama ekranı! Sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 31 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? 1 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! RAMAZAN NE ZAMAN? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? CAN AKSOY KİMDİR? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kaç yaşında ve görev yerleri neresi? HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sorgulama ekranı! 31 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Az önce deprem mi oldu? 31 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bursaspor-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor-Turgutluspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.