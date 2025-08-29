Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık %36,35 Artış Gösterdi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 36,35 arttı, aylık yüzde 3,21 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, H-ÜFE 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,21 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,35 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,78 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 31,89 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,89 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 37,41 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,00 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 48,65 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde36,11 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,68 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 2,97 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,97 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,20 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,26 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,91 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,17 azalış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,50 artış gerçekleşti. - İSTANBUL