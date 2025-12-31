Haberler

Hizmet üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 34,93 arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. H-ÜFE, yıllık %34,93 artarken, aylık %0,70 azaldı. Ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde değişim gözlemlendi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 34,93 arttı, aylık yüzde 0,70 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,70 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,93 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,71 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 31,51 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,51 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36,00 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,19 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 42,22 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 39,35 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 38,49 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 0,09 azaldı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,09 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,91 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,15 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 8,57 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,75 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,29 azalış gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
