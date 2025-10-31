Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık %34,91 Arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 34,91 arttı, aylık yüzde 0,21 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,21 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,91 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,43 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 28,97 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,97 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,79 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 38,54 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,56 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 43,04 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 39,18 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 1,84 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,84 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,59 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,88 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,69 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,11 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,33 azalış gerçekleşti. - İSTANBUL