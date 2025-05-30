Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Nisan'da Yükseldi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 37,15, aylık ise yüzde 4,24 arttı.

TÜİK, nisan ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre H-ÜFE, Nisan 2025'te bir önceki aya göre yüzde 4,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,91 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 31,28 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,28, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 41,47, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 43,04, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 40,74; mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 41,73, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,82 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık artış yüzde 4,30, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,96, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,29, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,09; mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,55, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 4,77 oldu.