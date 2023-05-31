Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Nisan Ayında Yüzde 71,81 Arttı

TÜİK verilerine göre; hizmet üretici fiyat endeksi, nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,90, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde de 71,81 arttı. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 56,90 artarken, programcılık ve yayıncılık sektörü en fazla artış gösteren sektör oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; hizmet üretici fiyat endeksi, nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,90, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde de 71,81 arttı.

TÜİK, nisan ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksini (H-ÜFE) bugün yayınladı. Buna göre; H- ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 3,90, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,81 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 87 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 56,90 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 56,90, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 88,66, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 75,85, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 76,76, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 95,58, idari ve destek hizmetlerde yüzde 89,63 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 1,32 ARTTI

Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,31, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,79, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,46, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,66, idari ve destek hizmetlerde yüzde 6,29 artış gözlendi.

YILLIK FİYAT ARTIŞI EN ÇOK PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANDI

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 9,48, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 48,36, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 55,55 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 141,17, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 130,10, istihdam hizmetleri yüzde 127,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak gerçekleşti.

PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK SEKTÖRÜ AYLIK ARTIŞTA DA BAŞI ÇAKTI

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 1,17, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 0,43 ile endekslerin azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 21,98, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 12,59, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 11,99 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak gerçekleşti.