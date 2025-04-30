Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde Yüzde 37,94 Artış

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı mart ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 37,94 arttı, aylık yüzde 2,25 arttı.

TÜİK'in Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ne göre, H-ÜFE mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,70 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 30,09 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,09, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 43,58, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 47,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 36,20, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 48,78, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,51 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 2,20 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,20, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,70, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,92, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,96, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,45, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,72 artış gerçekleşti.