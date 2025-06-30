Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Mayıs'ta Artış Gösterdi

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) mayıs ayında aylık bazda yüzde 2,37, yıllık bazda ise yüzde 38,16 artış gösterdi. Ulaştırma, konaklama ve bilgi gibi hizmet sektörlerinde de kayda değer artışlar yaşandı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 2,37, yıllık bazda yüzde 38,16 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,37, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,42, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 48,65 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,33, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 38,38, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 46,69, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 43,04, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 48,69, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 43,68 artış kaydetti.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,33, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,13, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,02, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,41, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,12, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 3,8 arttı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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