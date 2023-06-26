Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Mayıs Ayında Yüzde 2,99 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) mayıs ayında aylık bazda yüzde 2,99, yıllık bazda yüzde 65,47 artış gösterdi. Endeks, ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek, bilgi ve iletişim, gayrimenkul, mesleki, bilimsel ve teknik, idari ve destek hizmetlerinde artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), bu yılın mayıs ayında aylık bazda yüzde 2,99, yıllık bazda yüzde 65,47 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,99, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,58, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 84,39 yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 47,58, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 86,47, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 72,5, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 64,92, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 90,59, idari ve destek hizmetlerde yüzde 87,64 arttı.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,05, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,89, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,22, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,19, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,48, idari ve destek hizmetlerde yüzde 5,22 yükseldi.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 8 alt sektör daha düşük, 19 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 2,71, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 35,58, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 46,52 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık istihdam hizmetleri yüzde 120,52, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 117,17, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 110,86 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 4,08, güvenlik ve soruşturma hizmetleri yüzde 2,35, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 2,19 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler olarak kayıtlara geçti. Konaklama hizmetleri yüzde 16,57, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 14,39, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 13,12 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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