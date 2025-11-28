Haberler

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ekimde Artış Gösterdi

Güncelleme:
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) Ekim ayında aylık yüzde 0,19, yıllık yüzde 34,85 artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, endeksin yıllık artış oranları ulaşım, konaklama ve bilgi hizmetlerinde dikkat çekici yükselişler gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,19, yıllık bazda yüzde 34,85 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,19, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,02, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,85 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,96 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,92, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,53, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,64, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,11, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 39,51, idari ve destek hizmetlerde yüzde 38,01 arttı.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,91, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,16, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,52, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,78 yükselirken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,03, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,18 azaldı.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
