Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Aylık Yüzde 2,62 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 57,72, aylık yüzde 2,62 arttı. H-ÜFE'de bir önceki aya göre yavaşlama kaydedildi. H-ÜFE, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yıllık yüzde 65,99, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yıllık yüzde 61,35 artış gösterdi.

TÜİK, ağustos ayı hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; H-ÜFE ağustos ayında yıllık yüzde 57,72, aylık yüzde 2,62 arttı.

H-ÜFE ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,62, bir önceki yılın aralık ayına göre yüze 47,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüze 76,54 artış gösterdi.

H-ÜFE bilgi ve iletişim hizmetlerinde yıllık yüzde 65,99 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 53,44 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 61,35 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 65,99 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 57,69 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 65,89 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 55,51 artış oldu.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 4,26 yükseldi

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,26 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,03 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,55 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,54 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,53 azalış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,28 artış gerçekleşti.