Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ağustosta Yükseldi

Güncelleme:
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,47, yıllık bazda ise yüzde 36,16 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, çeşitli hizmet sektörlerinde önemli yükselişler kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,47, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 34,48, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,09 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,91, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 49,24, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 47,17, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,54 artış gösterdi.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,91, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,35, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,01, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,95, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,23, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,17 yükseldi.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
