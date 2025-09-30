Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ağustos'ta Yükseldi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin (H-ÜFE) ağustos itibarıyla yıllık yüzde 36,16, aylık yüzde 2,47 arttığını duyurdu.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Verilere göre, H-ÜFE ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 34,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,09 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 28,91 ve aylık yüzde 1,91 artış

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,91, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 49,24; mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 47,17, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 41,54 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,91, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,35, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,01, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,95, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,23, idari ve destek hizmetlerde de yüzde 3,17 artış kaydedildi.