Hizmet Üretici Enflasyonu Temmuzda Yüzde 14,06 Arttı

TÜİK verilerine göre, hizmet üretici enflasyonu temmuzda aylık yüzde 14,06, yıllık yüzde 79,33 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri, konaklama ve yiyecek hizmetleri, bilgi ve iletişim hizmetleri gibi alt sektörlerde de artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) aylık yüzde 14,06, yıllık yüzde 79,33 arttı.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksini bugün yayınladı. Buna göre H-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 14,06, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 60,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,33 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 81,36 artış gösterdi.

KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 14,41 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 13,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 14,41, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 9,65, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,56, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 15,36, idari ve destek hizmetlerde yüzde 17,75 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 62,13 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 62,13, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 100,71, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 83,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 70,57, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 103,65, idari ve destek hizmetlerde yüzde 99,99 artış gerçekleşti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 154,41 ARTTI

H-ÜFE sektörlerinden yıllık verilere göre, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 12,49, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 43,47, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 54,58 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 154,41, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 137,32, veterinerlik hizmetleri yüzde 114,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 15,71 AZALDI

Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 15,71 ile programcılık ve yayıncılık hizmetleri oldu. Buna karşılık bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 35,25, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 24,11, konaklama hizmetleri yüzde 22,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.